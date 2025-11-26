Blitz in Gad il pusher vede i carabinieri e scappa | scatta l' inseguimento poi l' arresto
I carabinieri di Ferrara, nell’ambito dei quotidiani controlli svolti nella zona Gad, nella giornata di martedì 25 hanno svolto un’attività volta a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti concentrando l’attenzione in particolare nell’area ricompresa tra viale IV Novembre, corso Piave e via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
