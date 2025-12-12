Vede i carabinieri e accelera pusher fermato dopo inseguimento | in auto cocaina

Mercoledì pomeriggio, i Carabinieri di Osio Sotto hanno fermato un 27enne marocchino, disoccupato e con precedenti, arrestato dopo un inseguimento per aver tentato di sfuggire ai controlli e per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Mercoledì pomeriggio, 10 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Osio Sotto, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati sul territorio, hanno arrestato un 27enne di origine marocchina, disoccupato, con precedenti e senza fissa dimora, per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 15.30, lungo corso Vittorio Veneto, l'uomo, alla guida di una Hyundai i10, alla vista dell'autovettura dei carabinieri accelerava bruscamente dandosi alla fuga tra le vie cittadine. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, le immediate ricerche permettevano ai carabinieri di individuarlo poco dopo in via Caduti del Lavoro, dove si era allontanato a piedi, e di rinvenire l'auto utilizzata nella fuga, successivamente posta sotto sequestro.

