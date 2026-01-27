Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

Roberto Vannacci freme. Come anticipato dal Foglio, si legge “Futuro nazionale” sul marchio depositato dal generale il 24 gennaio: un cerchio blu con dentro una fiamma tricolore stilizzata e il nome di quello che a tutti gli effetti sembra essere un nuovo partito. Del resto, i rumors su una possibile fuoriuscita di Vannacci dal Carroccio era nell'aria da tempo. Lo stesso eurodeputato (che della Lega è anche vicesegretario) a chi chiedeva di un suo ipotetico nuovo partito ha risposto "mai dire mai", nonostante le smentite di alcuni suoi fedelissimi. “Lavoro con lui da vent’anni”, aveva detto a questo giornale Claudio Spinelli, responsabile regionale del “Mondo al contrario Puglia”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di "Futuro nazionale"

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Vannacci e la guerra interna che logora Salvini; Vannacci tira dritto e si prepara a dire addio alla Lega; Il Fattore T | Conte è troppo ambiguo sul trumpismo, e potrebbe costargli caro.

Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di Futuro nazionaleCome anticipato dal Foglio, il generale deposita il marchio di quello che potrebbe essere il suo nuovo progetto politico. Un suo fedelissimo aveva già registrato il dominio internet futuronazionale.it ... ilfoglio.it

Vannacci deposita marchio Futuro nazionale. «È solo un simbolo»Roberto Vannacci ha richiesto di depositare il marchio Futuro nazionale all’Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network. «È solo un simbolo, ... ilsole24ore.com

Ospite di “Story Time” Maria Grazia del nostro team:ha raccontato le difficoltà che si possono incontrare nella quotidianità in Brianza dal punto di vista della #sicurezza e spinge i giovani a non arrendersi mai… #Vannacci#team - facebook.com facebook