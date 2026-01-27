Vangelo del 27 gennaio 2026 Gesù | Ecco chi sono mia madre e i miei fratelli

In questa giornata, riflettiamo sul significato di famiglia secondo il Vangelo del 27 gennaio 2026. Don Luigi Maria Epicoco ci invita a meditare sulle parole di Gesù, che ci ricordano chi sono i veri appartenenti alla famiglia spirituale. Un momento di ascolto e di approfondimento per vivere con consapevolezza il nostro cammino di fede.

Meditiamo il Vangelo del 27 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo Vangelo, Nostro Signore va ben oltre i consueti confini della famiglia, e ci mostra come il compiere la volontà di Dio sia il vero legame che unisce e che ci rende fratelli e sorelle. In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Martedì 27 gennaio 2026 ECCO MIA MADRE E I MIEI FRATELLI Mc 3,31 35

