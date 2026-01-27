Valentino Rossi accusa la compagna del padre di avergli fatto sparire soldi e di aver creato tensioni in famiglia. La donna respinge le accuse e annuncia che convolerà a nozze con Graziano. La famiglia Rossi si trova di nuovo al centro di una polemica, mentre i protagonisti cercano di chiarire la situazione. La vicenda tiene banco e divide l’ambiente di appassionati e amici.

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione. Ma lei si difende e annuncia le nozze con Graziano. Ecco tutti i dettagli. La serenità in casa Rossi è solo un lontano ricordo. Un vortice di accuse, soldi spariti e vecchie ruggini familiari ha travolto uno dei nomi più noti del motociclismo italiano. Al centro della vicenda c’è un’accusa pesantissima: Valentino Rossi ha denunciato Ambra Arpino, la compagna storica del padre Graziano, per circonvenzione d’incapace. Secondo l’accusa, la donna avrebbe sottratto 200mila euro dai conti del padre, approfittando delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Valentino Rossi accusa La Compagna Del Padre: soldi spariti e famiglia spaccata!

Approfondimenti su Valentino Rossi

Una controversia tra Valentino Rossi e suo padre Graziano ha attirato l’attenzione, coinvolgendo questioni di eredità, soldi e accuse di circonvenzione.

Valentino Rossi ha avviato un procedimento legale contro la compagna del padre, Graziano, contestando la sua capacità di intendere e di volere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Valentino Rossi accusa La Compagna Del Padre: soldi spariti e famiglia spaccata!

Ultime notizie su Valentino Rossi

Argomenti discussi: Valentino Rossi, l'accusa del padre: Mi ha fatto firmare con un trabocchetto; Valentino Rossi contro la compagna del padre. L'accusa: gli ha preso 200 mila euro; Valentino Rossi, papà Graziano lo accusa: Mi ha messo l'amministratore di sostegno con l'inganno, vuole i miei soldi; Graziano Rossi accusa Valentino sull'amministratore di sostegno, trabocchetto e come uno stupido ho firmato.

Valentino Rossi, papà Graziano lo accusa: «Mi ha messo l'amministratore di sostegno con l'inganno, vuole i miei soldi»L'attacco del settantunenne Graziano è arrivato dopo che Valentino ha denunciato la sua compagna e futura moglie, Ambra Arpino, per circonvenzione d'incapace ... vanityfair.it

Graziano Rossi accusa Valentino sull'amministratore di sostegno, trabocchetto e come uno stupido ho firmatoGraziano Rossi punta nuovamente il dito contro il figlio Valentino: Mi ha convinto con un trabocchetto a firmare per l'amministratore di sostegno ... virgilio.it

Valentino Rossi VR46 Official - facebook.com facebook

Valentino Rossi, il papà Graziano lo attacca: “Mi ha teso un trabocchetto per i miei soldi” x.com