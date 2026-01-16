Valentino Rossi contro il padre Graziano | l’eredità i soldi e l’accusa di circonvenzione che spacca la famiglia

Una controversia tra Valentino Rossi e suo padre Graziano ha attirato l’attenzione, coinvolgendo questioni di eredità, soldi e accuse di circonvenzione. La denuncia della compagna di Graziano, accusata di aver prelevato 200mila euro dal conto, ha portato a una disputa legale che ha diviso la famiglia. Questa vicenda mette in luce tensioni e problematiche legate alla gestione del patrimonio e ai rapporti familiari.

Denunciata la compagna del papà di Valentino Rossi: ‘Presi 200mila euro dal conto’. Da leggenda delle due ruote a protagonista di una battaglia giudiziaria familiare. Valentino Rossi si trova al centro di una vicenda che va ben oltre il gossip e che intreccia affetti, patrimonio e tribunali. Una frattura privata diventata pubblica, con un’accusa pesante: circonvenzione di incapace. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale e Il Resto del Carlino, Rossi ha denunciato in sede penale la compagna del padre Graziano Rossi, 71 anni, contestandole di aver ricevuto circa 200mila euro nel corso di dodici anni di relazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Valentino Rossi contro il padre Graziano: l’eredità, i soldi e l’accusa di circonvenzione che spacca la famiglia Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione d’incapace: “Sottratti 210mila euro dal conto di Graziano” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale; Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto; La guerra dei Rossi in tribunale. Vale denuncia la compagna del padre. Graziano le ha dato 200mila euro; Pianosi, il campione di tutto: “Volevo essere Valentino Rossi, lo imito sul kite”. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it

Valentino Rossi contro la compagna del padre: "Ha prelevato 100mila con la causale 'prestito', è circonvenzione di incapace" - Una vicenda familiare complessa per l'ex campione del mondo di motociclismo. today.it

Perché Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre? L’accusa di circonvenzione di incapace, non è l’unico tra i vip - La denuncia del campione contro la compagna di Graziano Rossi apre un caso delicato che intreccia famiglia, denaro e fragilità. msn.com

#ValentinoRossi denuncia la compagna del padre: l'accusa di #circonvenzione di #incapace e di aver preso #200mila euro dal suo conto x.com

Valentino Rossi è convinto che la compagna di suo padre gli sottragga denaro. Circa 200mila euro nell'arco di 12 anni, per la precisione, o almeno, questo è quanto sarebbe riuscito a ricostruire finora lui, nel periodo in cui ha avuto legalmente accesso ai conti - facebook.com facebook

