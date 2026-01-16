Valentino Rossi denuncia la compagna del padre circonvenzione d'incapace | Graziano le ha dato soldi

Valentino Rossi ha avviato un procedimento legale contro la compagna del padre, Graziano, contestando la sua capacità di intendere e di volere. L’accusa riguarda la presunta circonvenzione d’incapace, con l’affermazione che Graziano avrebbe consegnato oltre 200 mila euro alla donna. La vicenda evidenzia una disputa legale volta a chiarire la piena autonomia del padre e le eventuali azioni di raggiro.

Valentino Rossi ha ingaggiato un'aspra battaglia legale circa la piena capacità di intendere e di volere del padre Graziano, accusando la sua attuale compagna di averlo raggirato sottraendogli oltre 200mila euro.

