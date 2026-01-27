Valanga travolge sciatori tre elicotteri in volo sulle montagne friulane

Una valanga nelle montagne friulane ha coinvolto sciatori a Sella Nevea. L'incidente ha attivato un'ampia operazione di soccorso, con tre elicotteri in volo per raggiungere i coinvolti. La zona sotto il Bila Pec è al centro degli interventi, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza.

Scatta l'allarme nella tarda mattinata di oggi a Sella Nevea, dove intorno alle 11 e 30 ha preso il via un'importante operazione di soccorso in seguito alla segnalazione di una valanga nella zona sotto il Bila Pec. L'attivazione è partita dalla Sores, che ha immediatamente messo in moto la.

Emergenza in quota, valanga sommerge più sciatori: tre elicotteri in volo, unità cinofile e soccorritori in azioneCHIUSAFORTE. Più sciatori travolti. Dalle prime informazioni molti di loro sarebbero riusciti ad uscire dalla coltre di neve autonomamente ma non si sa se ce ne siano altri ancora sotto. Il livello di ... ildolomiti.it

Valanga travolge sciatori che riescono a mettersi in salvo(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Un gruppo di sciatori è stato travolto da una valanga nella zona sotto il monte Bila Pec, a Chiusaforte (Udine) ... notizie.tiscali.it

Valanga travolge un gruppo di sciatori: riescono a mettersi in salvo. E' accaduto a Chiusaforte (Udine). - facebook.com facebook

