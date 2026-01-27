Valanga travolge sciatori tre elicotteri in volo sulle montagne friulane

27 gen 2026

Una valanga nelle montagne friulane ha coinvolto sciatori a Sella Nevea. L'incidente ha attivato un'ampia operazione di soccorso, con tre elicotteri in volo per raggiungere i coinvolti. La zona sotto il Bila Pec è al centro degli interventi, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza.

Scatta l’allarme nella tarda mattinata di oggi a Sella Nevea, dove intorno alle 11 e 30 ha preso il via un’importante operazione di soccorso in seguito alla segnalazione di una valanga nella zona sotto il Bila Pec. L’attivazione è partita dalla Sores, che ha immediatamente messo in moto la.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

