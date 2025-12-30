Spagna valanga sui Pirenei travolge sciatori | 3 morti

Da lapresse.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga nei Pirenei spagnoli ha coinvolto un gruppo di sei sciatori, causando la morte di tre persone. L'incidente è avvenuto sul versante nord del Pico Tablato, nella provincia di Huesca, mentre gli alpinisti praticavano scialpinismo. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause e sulle circostanze dell'evento.

Tre persone sono morte travolte da una valanga nei Pirenei spagnoli, hanno riferito le autorità. Il gruppo di sei alpinisti stava praticando scialpinismo sul versante nord del Pico Tablato, nella provincia di Huesca, nel nord della Spagna, quando si è verificata la valanga. Una squadra di soccorso, inclusi cani antidroga, è stata inviata nella zona per aiutare a cercare i dispersi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

spagna valanga sui pirenei travolge sciatori 3 morti

© Lapresse.it - Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: 3 morti

Leggi anche: Francia: aereo da turismo precipita sui Pirenei, quattro morti

Leggi anche: ?Valanga sull'Ortles travolge cinque scialpinisti: almeno 3 morti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: tre morti; Messa di Natale, il Papa: Penso alle tende di Gaza; Serie A, Atalanta-Inter 0-1: video, gol e highlights; Zelensky: pietra miliare piano restano garanzie di sicurezza.

spagna valanga pirenei travolgeSpagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori e causa tre vittime: il video di elisoccorso e cani molecolari in azione - Il gruppo di alpinisti stava praticando scialpinismo sul versante nord del Pico Tablato, nella provincia di Huesca ... msn.com

spagna valanga pirenei travolgeSpagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: 3 morti - (LaPresse) Tre persone sono morte travolte da una valanga nei Pirenei spagnoli, hanno riferito le autorità. stream24.ilsole24ore.com

spagna valanga pirenei travolgeSpagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: tre morti - Tre di loro sono morte e una è rimasta ferita, mentre due sciatori sono riusciti a fuggire e a chiamare i ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.