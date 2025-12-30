Spagna valanga sui Pirenei travolge sciatori | 3 morti

Una valanga nei Pirenei spagnoli ha coinvolto un gruppo di sei sciatori, causando la morte di tre persone. L'incidente è avvenuto sul versante nord del Pico Tablato, nella provincia di Huesca, mentre gli alpinisti praticavano scialpinismo. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause e sulle circostanze dell'evento.

Tre persone sono morte travolte da una valanga nei Pirenei spagnoli, hanno riferito le autorità. Il gruppo di sei alpinisti stava praticando scialpinismo sul versante nord del Pico Tablato, nella provincia di Huesca, nel nord della Spagna, quando si è verificata la valanga. Una squadra di soccorso, inclusi cani antidroga, è stata inviata nella zona per aiutare a cercare i dispersi.

Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: 3 morti - (LaPresse) Tre persone sono morte travolte da una valanga nei Pirenei spagnoli, hanno riferito le autorità. stream24.ilsole24ore.com

Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: tre morti - Tre di loro sono morte e una è rimasta ferita, mentre due sciatori sono riusciti a fuggire e a chiamare i ... tg24.sky.it

Radio1 Rai. . È stato identificato il 52enne morto nella #valanga di ieri in Valle Aurina: è un turista ungherese. Illesa la moglie, solo sfiorata dalla slavina. Due giorni fa, in Marmolada, a perdere la vita è stato un 31enne freerider romano. Nel video la Guardia - facebook.com facebook

Identificato il 52enne morto nella valanga di ieri in Valle Aurina: è un turista ungherese. Illesa la moglie. Due giorni fa, in Marmolada, un 31enne freerider romano ha perso la vita. Nel video la Guardia Civil spagnola cerca tre vittime travolte da una valanga n x.com

