Capodanno con gli sci | nuove piste e impianti aperti sulle montagne friulane
Per il Capodanno, le montagne friulane si preparano ad accogliere gli sciatori con nuove piste e impianti aperti. I sei comprensori della regione sono pronti ad offrire servizi e tracciati aggiornati per le festività, garantendo un’esperienza di neve sicura e piacevole. Un’occasione per trascorrere le festività immersi nel paesaggio montano, con strutture e piste pronte ad accogliere gli appassionati di sci.
Sulle piste a Capodanno: tutto pronto nei sei comprensori sciistici della regione in vista delle festività dei prossimi giorni. Complici le basse temperature, PromoTurismoFvg ha ampliato nelle ultime ore il demanio sciabile in tutti i poli: Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
