Valanga a Sella Nevea

Questa mattina alle 11.30 si è attivata la segnalazione di una valanga a Sella Nevea, nella zona sotto il Bila Pec a circa 1900 metri di quota. L’evento è stato comunicato da Sores e riguarda una slavina che si è verificata in un’area montuosa della regione. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte al momento.

Questa mattina verso le 11.30 c'è stata una attivazione da parte di Sores per la segnalazione di una valanga a Sella Nevea, nella zona sotto il Bila Pec a quota 1900. Mobilitati la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, unità cinofile da valanga, l'elicottero sanitario e il secondo elicottero entrambi dell'elisoccorso regionale e un terzo elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. Dalle prime informazioni si trattava di un gruppo di sciatori e ci sono stati più travolti: a quanto pare i travolti sono riusciti a tirarsi fuori prima dell'arrivo dei soccorritori.

