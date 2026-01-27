La recente valanga a Sella Nevea ha coinvolto due alpinisti, di 32 anni, in una zona a circa 1900 metri di quota. Uno di loro è stato salvato grazie all’airbag di sicurezza che indossava. L’incidente si è verificato nell’area di Bila Pec, nel Comune di Chiusaforte, in provincia di Udine. La situazione evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza durante escursioni in montagna.

SELLA NEVEA (UDINE) - Valanga a Chiusaforte (Udine) nella frazione di Sella Nevea: è avvenuto a quota 1900 metri, nell'area di Bila Pec. Alle 11.30 circa di oggi, martedì 27 gennaio, il soccorso alpino insieme ai sanitari e alla guardia di finanza sono stati attivati per la valanga che avrebbe travolto due sciatori sloveni che sarebbero, tuttavia, riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. I soccorsi Mobilitate anche le unità cinofile da valanga, insieme all'elicottero sanitario e il secondo elicottero entrambi dell'elisoccorso regionale e un terzo elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - ?Valanga a Sella Nevea travolge due alpinisti di 32 anni: lo sciatore miracolato grazie all'airbag che portava con sé

Approfondimenti su Sella Nevea

In un incidente a Sella Nevea, una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a circa 1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sella Nevea

Argomenti discussi: Daniela Tonietto, insegnante trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da ottobre. Il decesso almeno due...

Valanga a Sella Nevea travolge due alpinisti di 32 anni: lo sciatore miracolato grazie all'airbag che portava con séSELLA NEVEA (UDINE) - Valanga a Chiusaforte (Udine) nella frazione di Sella Nevea: è avvenuto a quota 1900 metri, nell'area di Bila Pec. Alle 11.30 circa di oggi, martedì ... ilgazzettino.it

Valanga a Sella Nevea sopra il rifugio Gilberti, due persone in salvoUna valanga di neve si è staccata sul pendio che conduce a Sella Bila Pec poco a monte del Rifugio Gilberti che si trova a quota 1850 metri nel Gruppo del Canin sopra Sella Nevea. rainews.it

A Sella Nevea sta nevicando - facebook.com facebook