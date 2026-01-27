In questo racconto, si esplorano due momenti fondamentali nella vita di una coppia: l’inizio e la fine di una relazione. Attraverso due giorni significativi, si analizzano le emozioni e le ragioni che accompagnano questi passaggi, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo sul tema dell’amore e delle scelte personali. Un testo che invita alla riflessione senza enfasi, adatto a una lettura chiara e precisa.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Olivier, 45 anni. “Studio economia e commercio a Lille, sto ripassando per gli esami di fine semestre nel mio piccolo bilocale. Mentre sono tutto concentrato, suona il citofono. Penso subito che sia il mio coinquilino, che per l’ennesima volta ha dimenticato le chiavi. ‘Ma che cazzo, possibile che non ti ricordi mai le tue cose!’. Invece sento una vocina sorpresa: ‘Mi scusi, sono Frédérique! Sono venuta a cercare Nico, perché faccio una festa a casa mia’. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Vado via con l’assoluta certezza che non sia il suo amante”

