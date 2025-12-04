Garlasco la perizia | Impossibile dire con certezza che il Dna sia di Andrea Sempio

Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forteforte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio. Ma non è stato possibile «addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto ». Come anticipato dal Tg1, la genetista Denise Albani scrive questo nella perizia depositata nell’incidente probatorio sul caso Garlasco. Secondo Albani, che parla di aplotipo «misti parziali», per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile giungere a un risultato che fosse «certamente affidabile». 🔗 Leggi su Open.online

