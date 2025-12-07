Ferito con un coltello da pizza dopo un mix di droga e alcol non c' è certezza che sia stato il fratello | assolto

ANCONA – Lo aveva detto da subito quando in casa erano arrivati i carabinieri sostenendo che non era stato lui ad accoltellare il fratello minore dopo un litigio scoppiato in casa. «Si è ferito da solo, io non c'entro nulla». Si era difeso così un 39enne tunisino, pescatore, quando a maggio dello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it