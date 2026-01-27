Va in discoteca ma col coltello E devono arrivare i carabinieri

In un episodio recente a Bressanone, i carabinieri sono intervenuti in una discoteca a causa di un giovane con un coltello. La situazione, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, si è risolta senza incidenti grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere la sicurezza nei luoghi pubblici frequentati da giovani e adulti.

Poteva finire molto peggio la vicenda risalente ai giorni scorsi in uno dei luoghi simbolo della movida di Bressanone, soprattutto se il protagonista dell'accaduto avesse deciso di utilizzare ciò che aveva con sé. Invece, si è "limitato" a infastidire gli altri avventori; ciò, però, non gli ha.

