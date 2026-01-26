Controlli straordinari dei carabinieri | 15enne trovato con un coltello a serramanico fuori da una discoteca

Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri del comando provinciale di Grosseto hanno effettuato controlli straordinari in vari settori, concentrando l’attenzione sulla movida notturna. Durante un’operazione, un minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico fuori da una discoteca, evidenziando l’attività di prevenzione e controllo svolta sul territorio.

Grosseto, 26 gennaio 2026 – Controlli straordinari in diversi settori sono stati effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Grosseto nel corso della settimana appena trascorsa, con particolare attenzione al fine settimana e ai fenomeni di disordine legati alla movida notturna. Le operazioni hanno interessato l'intero territorio provinciale, dai centri urbani alle aree boschive. Rissa in centro a Grosseto, quattro ragazzi identificati. In centro a Grosseto, alcuni giorni fa, i militari sono intervenuti a seguito di una rissa che aveva creato scompiglio e paura tra i giovani presenti in piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un studente minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante le lezioni in una scuola superiore di Asti.

