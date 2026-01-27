Ustica dopo il ciclone riapre il porto | imposto limite di 20 tonnellate per i mezzi pesanti

Da palermotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il porto di Ustica riapre al pubblico dopo il ciclone, con restrizioni temporanee per i mezzi pesanti. È stato stabilito un limite di 20 tonnellate per garantire la sicurezza e permettere il ripristino delle attività portuali. La decisione è stata presa dalle autorità regionali, in attesa di ulteriori verifiche e interventi di riparazione.

Torna operativo il porto di Ustica ma, temporaneamente, con una prescrizione per i mezzi pesanti. Così hanno deciso stamattina il dirigente generale del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti, Salvatore Lizzio, e il collega Duilio Alongi, del Dipartimento regionale tecnico.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Porto di Tremestieri di nuovo operativo dopo il ciclone: via libera anche al secondo scivolo

Il porto di Tremestieri è stato riaperto dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la costa orientale della Sicilia.

