Ustica dopo il ciclone riapre il porto | imposto limite di 20 tonnellate per i mezzi pesanti

Il porto di Ustica riapre al pubblico dopo il ciclone, con restrizioni temporanee per i mezzi pesanti. È stato stabilito un limite di 20 tonnellate per garantire la sicurezza e permettere il ripristino delle attività portuali. La decisione è stata presa dalle autorità regionali, in attesa di ulteriori verifiche e interventi di riparazione.

Torna operativo il porto di Ustica ma, temporaneamente, con una prescrizione per i mezzi pesanti. Così hanno deciso stamattina il dirigente generale del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti, Salvatore Lizzio, e il collega Duilio Alongi, del Dipartimento regionale tecnico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ustica Porto

Il porto di Tremestieri è stato riaperto dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la costa orientale della Sicilia.

Ultime notizie su Ustica Porto

Ustica, reinstallati i parabordi del porto dopo il ciclone HarryUSTICA – Sono stati installati di nuovo i parabordi di approdo nella banchina del porto di cala Santa Maria ad Ustica che erano stati portati via dalle mareggiate nei giorni scorsi. I grossi cilindri ... livesicilia.it

I danni del ciclone in tutta la provincia: Palermo, Ustica e Casteldaccia i comuni più colpitiIl totale è salito a 29,9 milioni dopo una stima iniziale di 23. Tra gli enti che hanno segnalato maggiori conseguenze dovute al passaggio di Harry c'è l'Autorità portuale ... palermotoday.it

La capitaneria di porto di Palermo ha emesso un'ordinanza per chiudere uno dei due porti dell'isola di Ustica dopo i danni provocati dal ciclone Harry - facebook.com facebook