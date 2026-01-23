Porto di Tremestieri di nuovo operativo dopo il ciclone | via libera anche al secondo scivolo

Il porto di Tremestieri è stato riaperto dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la costa orientale della Sicilia. La ripresa delle attività è stata possibile anche grazie alla riapertura del secondo scivolo, garantendo così il ripristino delle operazioni portuali e migliorando l’accessibilità della zona. La ripresa delle attività rappresenta un passo importante per il rilancio economico e logistico del porto.

Buone notizie anche per la riapertura del porto di Tremestieri, tornato operativo dopo i danni causati dal ciclone Harry che nei giorni scorsi ha colpito duramente la costa orientale della Sicilia. Nel pomeriggio di ieri lo scalo era stato riattivato parzialmente, con una sola insenatura.🔗 Leggi su Messinatoday.it Riaperto il porto di Tremestieri, soltanto uno scivolo a disposizioneDa questa mattina, il porto di Tremestieri è stato riaperto e funziona con un solo scivolo a disposizione. Il porto di Tremestieri riparte a metà, aperto uno scivoloIl porto di Tremestieri ha riaperto parzialmente, dopo essere stato chiuso nelle ultime 48 ore a causa delle mareggiate causate dal ciclone Harry. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Porto di Tremestieri bloccato dal maltempo, Uiltrasporti denuncia paralisi e rischi per città e lavoratori; TREMESTIERI, PORTO SENZA FONDO: IL FALLIMENTO DI UN’ALTERNATIVA; Mareggiate, chiude il porto a sud di Messina: traghetti deviati e vertice sul ritardo dei lavori; Porto di Tremestieri, il tavolo di confronto diventa stabile. Porto di Tremestieri: riapertura parziale dopo il ciclone, ma resta il nodo dragaggi e lavoriIl cantiere per il nuovo porto è fermo al 37% dell'appalto. Nonostante il passaggio del ramo d'azienda alla nuova impresa (Bruno Teodoro Costruzioni), il cronoprogramma originale è saltato. lasicilia.it Messina, buone notizie per il porto di Tremestieri: riaperto anche il secondo scivoloL'insabbiamento c'è, ma non è così grave da impedire l'attracco delle navi. Una boccata d'ossigeno per il traffico cittadino ... msn.com Messina, buone notizie per il porto di Tremestieri: riaperto anche il secondo scivolo https://gazzettadelsud.it/p=2161486 - facebook.com facebook

