Lorenzo Fragola | Avevo 20 kg in più ero al limite Il Senegal è stato lo schiaffo morale di cui avevo bisogno Sanremo? Non è andata ma non porto rancore

Lorenzo Fragola ripercorre il suo difficile percorso tra successi e momenti difficili, tra cui una perdita personale e una crisi esistenziale. Dopo la vittoria ad X Factor e due partecipazioni a Sanremo, ha affrontato un periodo di depressione e cambiamenti. La sua testimonianza rivela come il Senegal e le sfide della vita siano stati elementi chiave nel suo percorso di rinascita.

La vittoria ad X Factor (era il 2024), due Festival di Sanremo, la grande notorietà e poi il buio. Vicissitudini personali (dolorose, come il lutto per la scomparsa del padre) e la depressione, mischiate a un percorso artistico per il quale aveva perso la bussola. Così Lorenzo Fragola ha deciso. 🔗 Leggi su Today.it

Ciak Telesud. . X Factor, la Sicilia spera di alzare ancora il trofeo a 11 anni dalla vittoria di Lorenzo Fragola con Delia e Rob. In gara anche Erocaddeo e PierC - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Fragola: "Ho trent'anni e adesso faccio quello che mi va" - La voglia di ripartire, prima di tutto da se stesso, con ritmi dettati dalla passione e non dalle logiche di mercato. Come scrive rockol.it

Lorenzo Fragola e Francesca Michielin al Medimex: le dichiarazioni - E’ un bilancio assai positivo, quello della quinta edizione del Medimex, il Salone dell’innovazione musicale ospitato per tre giorni nella Fiera del Levante di Bari, che ha richiamato nel capoluogo ... Riporta panorama.it