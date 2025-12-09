La nuova strategia di sicurezza USA e l’Europa | un’alleanza costosa e strategicamente sbagliata?

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington accusa l’UE di dipendere dalla difesa americana e trascinarla in conflitti inutili. Ma la responsabilità non è solo dell’Europa: dietro c’è una lunga storia di scelte sbagliate a livello geopolitico. La difesa americana: una palla al piede per l’Europa? Con un documento ufficiale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nuova strategia sicurezza usaIl silenzio dell'Ue dopo la Strategia di sicurezza nazionale Usa? Calcolo strategico per l'Ucraina. Ma non può cancellare le divergenze di visioni - Per gli americani, invece, è possibile «raggiungere un accordo ma che non necessariamente realizzi tutte le ... Secondo corriere.it