Usa Pentagono | Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa

Il Pentagono ha annunciato una nuova strategia di Difesa che privilegia la protezione del territorio statunitense e la deterrenza contro la Cina. Di conseguenza, il supporto agli alleati in Europa e in altre regioni sarà ridimensionato, con un focus rafforzato su obiettivi prioritari. Questa decisione riflette una revisione delle priorità militari degli Stati Uniti, orientata a consolidare la sicurezza nazionale e a rispondere alle nuove sfide globali.

(Adnkronos) – L'esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto "più limitato" agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026. "Mentre le forze statunitensi si concentrano sulla difesa del territorio nazionale e dell'Indo-Pacifico, i.

