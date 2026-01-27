Urta un trasporto speciale in autostrada | muore ragazzo di 22 anni

Un incidente sull'autostrada A1 a Sasso Marconi ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30, coinvolgendo un trasporto speciale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche dell’accaduto.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Tragico incidente questa mattina, intorno alle 6.30, sull'autostrada A1 all'altezza del Comune di Sasso Marconi, dove ha perso la vita un ragazzo di appena 22 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'auto condotta dal ragazzo si sarebbe ribaltata dopo avere urtato la motrice di un trasporto eccezionale che, dalla piazzola di sosta, si stava reimmettendo sulla carreggiata. Travolto in bici da un’auto: muore a 36 anni mentre va al lavoro Il veicolo del giovane è stato successivamente colpito da un'altra automobile che stava sopraggiungendo, guidata da un uomo di 59 anni, rimasto ferito e trasportato in codice di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni Approfondimenti su Sasso Marconi Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ragazzo di 22 anni muore sul colpo Milano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sasso Marconi Argomenti discussi: Camion urta il braccio che regge il cestello: fa un volo di 6 metri. Il cargo militare del Qatar urta “in retromarcia” una torre faro a Malpensa x.com Nuovo incidente ferroviario in Spagna, treno urta una gru a Cartagena: sei feriti lievi - facebook.com facebook

