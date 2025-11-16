Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero | ragazzo di 22 anni muore sul colpo

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale alle porte di Arezzo: la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327, in località San Zeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

