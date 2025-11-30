Milano 24enne violentata in pieno centro | denunciato un ragazzo di 22 anni
Aggredita sul cofano di un'auto parcheggiata. La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
