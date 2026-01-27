Urso bene accordi Ue con Mercosur e India è la strada giusta

L’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, supportato dall’Italia, mira a favorire l’apertura di nuovi mercati per l’export italiano. Grazie alla tutela della produzione agricola, l’intesa rappresenta un passo importante per rafforzare le relazioni commerciali e sostenere l’economia europea. La rapida entrata in vigore dell’accordo è in discussione, con l’obiettivo di massimizzare i benefici per le parti coinvolte.

Bruxelles, 27 gen. (askanews) – L’accordo commerciale Ue-Mercosur deve entrare in vigore “il più presto possibile”, perché, grazie all’azione del governo italiano, ora “tutela la produzione agricola”, e perché l’Italia, quarta potenza esportatrice al mondo, “ha tutto da guadagnare” dall’apertura di nuovi mercati, compresa anche quella che verrà con il nuovo accordo Ue-India, firmato oggi. E’ quanto ha affermato, in sintesi, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles, oggi e domani, con i deputati italiani al Parlamento europeo e con cinque commissari europei, tra cui i vicepresidenti esecutivi Stephan Séjourné, responsabile per l’Industria, e Teresa Ribera, responsabile per la Concorrenza e il Grean Deal.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Ue Mercosur

Dopo vent’anni di trattative, l’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio.

Dopo oltre venticinque anni di negoziati, è stato firmato a Asunción l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay).

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ue Mercosur

Urso, bene accordi Ue con Mercosur e India, è la strada giustaBruxelles, 27 gen. (askanews) – L’accordo commerciale Ue-Mercosur deve entrare in vigore il più ... msn.com

Urso: bene accordi Ue con Mercosur e India, strada giustaItalia, con altri attori, deve indirizzare la nostra comune Europa su una rotta sicura, stabile, oltre il mare in tempesta ... teleborsa.it

Ogni stagione ha il suo stile. Questo è il momento di scegliere il tuo. Con i Winter Sale, da Urso Moda trovi l’equilibrio perfetto tra eleganza e convenienza. Perché sentirsi bene in ciò che si indossa non passa mai di moda Via Parlapiano, 39 – Ribera (AG) - facebook.com facebook