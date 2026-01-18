Mercosur intesa firmata Nella Ue strada in salita

Dopo oltre venticinque anni di negoziati, è stato firmato a Asunción l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay). L’intesa rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, anche se restano questioni da affrontare per una piena ratifica e attuazione. La strada verso una cooperazione più stretta si presenta complessa e articolata.

Dopo venticinque anni di negoziati tesi, ieri a Asunción, in Paraguy, è stato firmato l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Europa e i Paesi Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay).. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mercosur, intesa firmata. Nella Ue strada in salita Leggi anche: Perché l’accordo Ue-Mercosur fa infuriare gli agricoltori: cos’è l’intesa Leggi anche: Accordo di libero scambio con il Mercosur, cosa prevede l’intesa (provvisoria) Ue Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay; Firmato l’accordo commerciale Ue-Mercosur, intesa dopo 25 anni; Mercosur, primo ok dell'Ue. Cosa prevede l'accordo e perché gli agricoltori protestano. L'Ue firma l'accordo con il Mercosur, Von der Leyen: 'Al mondo un segnale di cooperazione' - La presidente della Commissione europea: 'Preferiamo il commercio equo ai dazi, sarà una partnership produttiva' (ANSA) ... ansa.it

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l'approvazione del Parlamento europeo - hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negozia ... adnkronos.com

Ue-Mercosur, guida all’intesa: cosa prevede, chi vince e quali effetti per l’Italia - Mercosur: via ai dazi su gran parte degli scambi, nuove opportunità per industria ed export. corriere.it

L’ #Ue e i Paesi del #Mercosur hanno firmato uno storico accordo #commerciale che coinvolge circa 700 milioni di consumatori. L’intesa, dopo 26 anni di negoziati, è stata siglata ad #Asunción alla presenza della presidente della #Commissione europea U x.com

L’Unione europea e i Paesi del Mercosur hanno firmato uno storico accordo commerciale che coinvolge circa 700 milioni di consumatori. L’intesa, dopo 26 anni di negoziati, è stata siglata ad Asunción alla presenza della presidente della Commissione euro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.