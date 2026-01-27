Urban Witches Cultura delle Streghe a Fusolab

Da romatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Urban Witches, Cultura delle Streghe a Fusolab, è un evento che esplora le tradizioni magiche nelle città, offrendo uno sguardo sulle pratiche esoteriche e le filosofie antiche integrate nella vita moderna. La seconda edizione invita a conoscere e riscoprire il mondo delle streghe attraverso incontri e approfondimenti, in un contesto dedicato alla cultura contemporanea e alle pratiche spirituali.

Seconda edizione di un viaggio affascinante nel mondo delle streghe in città. "Urban Witches" è un evento dedicato alla riscoperta e celebrazione delle tradizioni magiche nella società contemporanea, per scoprire come le pratiche esoteriche e le filosofie antiche si intrecciano con la vita.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Urban Witches

Urban Edition: la Fiera del Bagagliaio torna a Benevento tra creatività, cultura e bellezza

Mercatino delle streghe - edizione natalizia

Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un'edizione natalizia, offrendo un'esperienza unica di magia e tradizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Urban Witches

Urban Witches, domenica al Casilino arrivano le streghe e il mercatino esoterico, ecco il programmaUna domenica esoterica quella che si appresta a vivere il Centro Commerciale Casilino e precisamente al coperto nello spazio Fusolab in viale della Bella Villa 94 all’Alessandrino. Una domenica magica ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.