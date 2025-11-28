Urban Edition | la Fiera del Bagagliaio torna a Benevento tra creatività cultura e bellezza
Tempo di lettura: 4 minuti Domenica 30 novembre la Fiera del Bagagliaio torna a Benevento, un’Urban Edition da non perdere inoltre continua la sinergia con i mercatini di natale di Apice e provincia. Previsti per la mattinata oltre 700 persone escursionisti, tutto pronto per l’accoglienza da parte dell’infopoint turistico di Piazza Cardinal Pacca in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Benevento. Nel cuore di Benevento, tra pietre antiche e palazzi storici, si prepara a prendere vita una nuova tappa della Fiera del Bagagliaio Domenica 30 novembre 2025, in Piazza Cardinal Pacca, andrà in scena la tanto attesa Urban Edition, un evento che mescola creatività, storia e cultura urbana in un format che continua a conquistare borghi e città del Sannio e non solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
