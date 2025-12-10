Mercatino delle streghe - edizione natalizia

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un'edizione natalizia, offrendo un'esperienza unica di magia e tradizione. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, presso la Città dell’Altra Economia, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera suggestiva ricca di curiosità e atmosfere festive. Due giornate di appuntamenti imperdibili nel cuore della capitale.

Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un doppio appuntamento all’insegna della magia e della tradizioneRoma si prepara ad accogliere un nuovo e suggestivo appuntamento con Il Mercatino delle Streghe, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre presso la Città dell’Altra Economia – Ex. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Il Mercatino delle Streghe – Edizione Speciale di Halloween

Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia

mercatino streghe edizione nataliziaCimego, il paese trentino che diventa tutto un mercatino di Natale. E dove ballano le streghe - Non casette prefabbricate ma corti in pietra, cantine secolari, androni illuminati da falò e vicoli. quotidiano.net scrive