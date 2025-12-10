Mercatino delle streghe - edizione natalizia
Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un'edizione natalizia, offrendo un'esperienza unica di magia e tradizione. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, presso la Città dell’Altra Economia, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera suggestiva ricca di curiosità e atmosfere festive. Due giornate di appuntamenti imperdibili nel cuore della capitale.
Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un doppio appuntamento all’insegna della magia e della tradizioneRoma si prepara ad accogliere un nuovo e suggestivo appuntamento con Il Mercatino delle Streghe, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre presso la Città dell’Altra Economia – Ex. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il Mercatino delle Streghe – Edizione Speciale di Halloween
Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia
LE STREGHE DI CIMEGO APRONO IL MERCATINO DI NATALE Inaugurazione questa mattina per il Mercatino di Natale di Cimego, nel borgo medievale di Quartinago, un evento unico che unisce storia, mistero e atmosfera natalizia. Il taglio del nastro con Vai su Facebook
Cimego, il paese trentino che diventa tutto un mercatino di Natale. E dove ballano le streghe - Non casette prefabbricate ma corti in pietra, cantine secolari, androni illuminati da falò e vicoli. quotidiano.net scrive
