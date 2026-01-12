Anziano molesto a casa dell' ex ' fidanzata' 86enne | minacce insistenti arrivano i carabinieri
Un anziano di 86 anni residente a Tresignana ha richiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver subito minacce e comportamenti molesti da parte di un uomo di 70 anni, con cui aveva avuto una relazione in passato. L'episodio ha compromesso una serata tranquilla, evidenziando la necessità di interventi per tutelare la sicurezza e la serenità delle persone coinvolte.
Una tranquilla serata domenicale stava per degenerare per una anziana di Tresignana. Domenica, infatti, un 70enne con il quale aveva, in passato, intrattenuto una relazione sentimentale burrascosa, si è inaspettatamente presentato sotto casa per parlarle. La donna, 86enne, temendo per la propria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
