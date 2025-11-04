Carabinieri aggrediti durante un intervento | due militari feriti a calci e morsi

Una chiamata per una lite domestica, una pattuglia che arriva per riportare la calma e in pochi istanti la situazione degenera. È accaduto la sera del primo di novembre a Paluzza, dove un intervento dei carabinieri si è trasformato in un episodio di violenza improvvisa. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

