Certaldo taglia il braccialetto elettronico per raggiungere i familiari | in manette

Empoli, 4 novembre 2025 – Nonostante fosse sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai propri familiari, ha deciso di tagliare il braccialetto elettronico e raggiungere l’abitazione dei parenti. L’uomo, già denunciato nei mesi scorsi per presunti episodi di maltrattamenti e condotte aggressive, è stato arrestato dai carabinieri di Certaldo. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, l’indagato – già denunciato dai familiari nel mese di agosto – avrebbe compiuto nuovi atti persecutori nei loro confronti. L’8 agosto scorso l’uomo avrebbe lanciato alcune bottiglie di vetro verso la loro abitazione, un gesto che aveva portato all’attivazione delle misure restrittive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

