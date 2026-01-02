spinte e pugni tra baby gang due in ospedale

Due baby gang si sono affrontate in strada, con spinte e pugni, causando il ferimento di alcuni giovani. Sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per contusioni ed ecchimosi, fortunatamente non gravi. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno approfondendo le cause dello scontro. Un episodio che evidenzia ancora una volta la presenza di tensioni tra gruppi giovanili in alcune zone della città.

Hanno riportato contusioni ed ecchimosi, nulla di troppo grave, terminando la nottata al Pronto soccorso. Due giovanissimi di 17 e 18 anni sono stati soccorsi in Strada Nuova, in pieno centro storico, vicino all’imbocco di via Mentana, quando il nuovo anno era iniziato da circa mezz’ora. L’ambulanza li ha portati al Policlinico, dove sono stati medicati e poi dimessi con prognosi di pochi giorni, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto in attesa delle eventuali querele di parte, che le vittime possono sporgere per le lesioni personali lievi. I due avrebbero avuto una lite con altri tre ragazzi che si sono poi allontanati prima dell’arrivo sul posto dei soccorsi e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

