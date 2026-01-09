Cristiana Anania si appresta a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Durante la registrazione del 5 gennaio 2026, la tronista ha annunciato di essere pronta a concludere il suo percorso, valutando tra Federico Cotugno ed Ernesto Passaro. Ecco le ultime anticipazioni e i possibili pronostici sulla decisione di Cristiana.

Dopo Flavio Ubirti, anche Cristiana Anania si appresta a compier e la sua scelta a Uomini e Donne. Nel corso di una delle ultime registrazioni effettuate, ovvero quella del 5 gennaio 2026, la tronista ha annunciato di essere pronta a concludere il suo percorso scegliendo uno tra Federico Cotugno ed Ernesto Passaro. Ma quando sarà effettuata la registrazione in questione, e chi potrebbe essere la sua scelta? Sul web sono apparsi dei dettagli. Quando verrà registrata la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Cristiana Anania sta per fare la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo aver eliminato Simone, il quale è passato al Trono d i Sara Gaudenzi, Cristiana è rimasta con Federico ed Ernesto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cristiana Anania fa la sua scelta a Uomini e Donne: data e pronostici

