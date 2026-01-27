Unesco e Via Appia si è insediato il coordinamento | tandem Benevento-Mirabella per la presidenza
Un nuovo coordinamento si è insediato per promuovere la tutela e la valorizzazione del sito UNESCO della Via Appia. Il gruppo, formato dai Comuni di Benevento e Mirabella, mira a rafforzare le azioni territoriali secondo il piano di gestione approvato, favorendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione del patrimonio storico. L’insediamento rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio culturale e per la promozione del territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito delle azioni strategiche e concrete per la piena attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito UNESCO della “Via Appia – Regina Viarum”, oggi, 26 gennaio 2026, nella sala consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, si è insediato il Coordinamento “Campania 2 – Territori dei Sannio e dell’Irpinia”, costituito lo scorso 9 dicembre 2025, con la firma del protocollo sottoscritto dai 14 Comuni delle Province di Benevento e di Avellino, inseriti nell’atto formale di iscrizione del sito nel patrimonio mondiale dell’umanità. I Comuni in questione sono Apice, Ariano Irpino, Benevento, Bonito, Buonalbergo, Calvi, Casalbore, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paduli, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Arcangelo Trimonte, Venticano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Via Appia Regina Viarum
Benevento, Via Appia UNESCO: insediato il coordinamento Campania 2
È stato istituito il coordinamento Campania 2 per la gestione della Via Appia a Benevento, patrimonio UNESCO.
Capitale Cultura, Ministri sponsor di Mirabella e il paradosso dell’Appia
L’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 solleva riflessioni più profonde sulla valorizzazione del patrimonio culturale.
Ultime notizie su Via Appia Regina Viarum
Argomenti discussi: Cultura - Unesco e Via Appia, si è insediato il coordinamento: presidenza al sindaco di Benevento Mastella, vicepresidenza all'assessore di Mirabella Eclano; Unesco e Via Appia: si è insediato il coordinamento; La Via Appia lungo la storia: i vini della Regina Viarum, viaggio tra cultura e gusto all’Accademia degli Erranti; Appia ‘Regina Viarum’, insediato coordinamento Unesco.
Unesco e Via Appia: si è insediato il coordinamentoPresidenza al sindaco Mastella, vicepresidenza all'assessore di Mirabella Eclano D'Ambrosio ... msn.com
Appia ‘Regina Viarum’, insediato coordinamento UnescoNell’ambito delle azioni strategiche finalizzate all'attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito Unesco della ‘Via Appia - Regina Viarum’, ieri la sala consiliare di Palazzo Mosti ... ilsannioquotidiano.it
LA STORIA CONTINUA … VENDESI Parco dell’Appia Antica Nel luogo in cui Roma imperiale tracciò il proprio cammino verso l’eternità, dove consoli, imperatori e legioni percorrevano la Regina Viarum, l’Appia Antica continua a raccontare la sua grandezza. - facebook.com facebook
Una comunicazione di servizio: il Punto Impresa Digitale di Via Appia Nuova 214 resterà aperto anche oggi 30 e domani 31 dicembre, oltre a venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, secondo il consueto orario. Resterà chiuso nei giorni festivi 1 e 6. rm.camcom.it x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.