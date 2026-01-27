Unesco e Via Appia si è insediato il coordinamento | tandem Benevento-Mirabella per la presidenza

Un nuovo coordinamento si è insediato per promuovere la tutela e la valorizzazione del sito UNESCO della Via Appia. Il gruppo, formato dai Comuni di Benevento e Mirabella, mira a rafforzare le azioni territoriali secondo il piano di gestione approvato, favorendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione del patrimonio storico. L’insediamento rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio culturale e per la promozione del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito delle azioni strategiche e concrete per la piena attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito UNESCO della “Via Appia – Regina Viarum”, oggi, 26 gennaio 2026, nella sala consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, si è insediato il Coordinamento “Campania 2 – Territori dei Sannio e dell’Irpinia”, costituito lo scorso 9 dicembre 2025, con la firma del protocollo sottoscritto dai 14 Comuni delle Province di Benevento e di Avellino, inseriti nell’atto formale di iscrizione del sito nel patrimonio mondiale dell’umanità. I Comuni in questione sono Apice, Ariano Irpino, Benevento, Bonito, Buonalbergo, Calvi, Casalbore, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paduli, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Arcangelo Trimonte, Venticano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unesco e Via Appia, si è insediato il coordinamento: tandem Benevento-Mirabella per la presidenza Approfondimenti su Via Appia Regina Viarum Benevento, Via Appia UNESCO: insediato il coordinamento Campania 2 È stato istituito il coordinamento Campania 2 per la gestione della Via Appia a Benevento, patrimonio UNESCO. Capitale Cultura, Ministri sponsor di Mirabella e il paradosso dell’Appia L’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 solleva riflessioni più profonde sulla valorizzazione del patrimonio culturale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via Appia Regina Viarum Argomenti discussi: Cultura - Unesco e Via Appia, si è insediato il coordinamento: presidenza al sindaco di Benevento Mastella, vicepresidenza all'assessore di Mirabella Eclano; Unesco e Via Appia: si è insediato il coordinamento; La Via Appia lungo la storia: i vini della Regina Viarum, viaggio tra cultura e gusto all’Accademia degli Erranti; Appia ‘Regina Viarum’, insediato coordinamento Unesco. Unesco e Via Appia: si è insediato il coordinamentoPresidenza al sindaco Mastella, vicepresidenza all'assessore di Mirabella Eclano D'Ambrosio ... msn.com Appia ‘Regina Viarum’, insediato coordinamento UnescoNell’ambito delle azioni strategiche finalizzate all'attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito Unesco della ‘Via Appia - Regina Viarum’, ieri la sala consiliare di Palazzo Mosti ... ilsannioquotidiano.it LA STORIA CONTINUA … VENDESI Parco dell’Appia Antica Nel luogo in cui Roma imperiale tracciò il proprio cammino verso l’eternità, dove consoli, imperatori e legioni percorrevano la Regina Viarum, l’Appia Antica continua a raccontare la sua grandezza. - facebook.com facebook Una comunicazione di servizio: il Punto Impresa Digitale di Via Appia Nuova 214 resterà aperto anche oggi 30 e domani 31 dicembre, oltre a venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, secondo il consueto orario. Resterà chiuso nei giorni festivi 1 e 6. rm.camcom.it x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.