Benevento Via Appia UNESCO | insediato il coordinamento Campania 2

È stato istituito il coordinamento Campania 2 per la gestione della Via Appia a Benevento, patrimonio UNESCO. La presidenza è affidata al sindaco Mastella, mentre l’assessore D’Ambrosio ricopre la vicepresidenza. Quattordici comuni della regione si sono uniti per collaborare nella tutela e valorizzazione di questo importante sito storico e culturale.

Presidenza al sindaco di Benevento Mastella, vicepresidenza all'assessore D'Ambrosio. 14 Comuni uniti per la gestione del sito UNESCO. Benevento, 26 gennaio 2026 – Nell'ambito delle azioni strategiche e concrete per la piena attuazione a livello territoriale del piano di gestione del sito UNESCO della "Via Appia – Regina Viarum", oggi, 26 gennaio 2026, nella sala consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, si è insediato il Coordinamento "Campania 2 – Territori dei Sannio e dell'Irpinia", costituito lo scorso 9 dicembre 2025, con la firma del protocollo sottoscritto dai 14 Comuni delle Province di Benevento e di Avellino, inseriti nell'atto formale di iscrizione del sito nel patrimonio mondiale dell'umanità.

