Una scuola una squadra l’inno dell’Istituto Cesalpino

L’inno dell’Istituto Cesalpino rappresenta un senso di appartenenza e coesione tra studenti e staff. In questo contesto, l’inno diventa simbolo di identità scolastica, rafforzando il senso di comunità. Questa tradizione contribuisce a creare un ambiente unito e motivato, sottolineando l’importanza di valori condivisi all’interno della scuola.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Che cosa viene in mente quando si parla di inno? Certamente il simbolo di unità e identità di una Nazione, eseguito in cerimonie ufficiali ed eventi sportivi, come ad esempio l'Inno d'Italia scritto da Goffredo Mameli nel 1847. In ambito religioso vengono in mente i canti in lode di Dio, dei santi o per celebrare eventi sacri presenti nelle tradizioni cristiane come il Gloria in excelsis Deo. In ambito letterario si pensa ai componimenti poetici di stile elevato, come gli Inni Sacri di Manzoni, o celebrativo di ideali come, ad esempio, gli inni alla pace. E in ambito scolastico? L'inno di una scuola non è soltanto una canzone magari orecchiabile.

