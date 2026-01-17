Il jingle dell’Istituto Comprensivo Cesalpino Una scuola una squadra

Il jingle dell’Istituto Comprensivo Cesalpino “Una scuola, una squadra” rappresenta un’immagine di unità e collaborazione. Attraverso questa semplice melodia, la scuola comunica il valore del lavoro di squadra e dell’appartenenza a una comunità educativa. È un modo per condividere i principi di inclusione e partecipazione che guidano l’istituto, rafforzando il senso di appartenenza di studenti, insegnanti e famiglie.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Il jingle dell 'Istituto Comprensivo Cesalpino "Una scuola, una squadra" non è soltanto una canzone: è la voce di una comunità che si racconta, che si riconosce e che sceglie di camminare insieme. Un progetto corale, nato dall'incontro tra docenti della scuola secondaria e studenti e studentesse dell'Istituto, che prende forma in un video capace di restituire, in modo immediato ed emozionante, l'identità profonda della nostra scuola. Grazie ai fondi del PEZ – Piano Educativo Zonale, gestiti dal Comune di Arezzo, è stato possibile trasformare un'idea educativa in un prodotto artistico e comunicativo di grande valore, che racconta la scuola non solo per ciò che è, ma per ciò che costruisce ogni giorno: relazioni, fiducia, competenze, senso di appartenenza.

