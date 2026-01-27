La Juventus accelera per il difensore in scadenza a giugno. I bianconeri stanno parlando con il suo agente per portarlo a Torino già a gennaio, senza spendere nulla. Nei radar c’è anche l’Inter, ma la Juve vuole chiudere prima che finisca il mercato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire l’affare.

I bianconeri accelerano per il difensore in scadenza a giugno e nei radar anche dell’Inter Entro la fine di questo mercato di gennaio la Juve proverà ad accontentare Spalletti. Come? Acquistando un attaccante, una prima punta che possa garantire maggiore profondità alla squadra. È la priorità dell’allenatore di Certaldo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo i tentativi falliti per Mateta e il tramonto dell’operazione En-Nesyri, il club bianconero ha riaperto il file Kolo Muani, che Comolli e soci hanno riprovato a portare a Torino per tutta la scorsa sessione estiva, rompendo alla fine col PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesa

Approfondimenti su Difesa Scadenza

La Fiorentina si prepara a una nuova settimana tra impegni di mercato e commemorazioni per Rocco Commisso, a seguito della recente vittoria a Bologna.

Sul fronte del calciomercato della Juventus, si registrano nuovi contatti per un possibile rinforzo a centrocampo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Ultime notizie su Difesa Scadenza

Argomenti discussi: Biglietti Juventus - Bologna | Serie A 2025-2026; Biglietti Inter-Juventus: aperta la vendita libera; Quanto è costato ogni punto della Juve: la speciale classifica regala sorprese; Giovane al Napoli, è ufficiale! C'è il transfer: può giocare contro la Juve.

Dalla Juve all’Inter, un grande affare a costo zero: i dettagliL’appeal del Barça è superiore a quelli di Juve e Inter, con entrambe che potrebbero però giocarsela sotto l’aspetto puramente sportivo: in bianconero come in nerazzurro sarebbe un titolarissimo o ... calciomercato.it

Il grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campionePaul Pogba arriva per la prima volta alla Juventus giovanissimo a costo zero, poi la cessione da record al Manchester United e un ritorno pieno di aspettative deluse, fino alla squalifica che porterà ... msn.com

Questa sera la Juventus affronterà il Benfica, in un match troppo importante e da vincere ad ogni costo! Vediamo insieme le scelte del nostro allenatore Spalletti con la probabile formazione per questo match ma non solo. Parliamo anche di mercato perchè co - facebook.com facebook

LA JUVE INSISTE PER KESSIÉ Gianluca Di Marzio racconta di contatti sempre più fitti per l'ex Milan, attualmente all'Al-Ahli. Il suo contratto con il club arabo è in scadenza a giugno e la Juventus vorrebbe riportarlo in Italia a costo zero #Kessie #Juventus x.com