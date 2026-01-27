Una Juve a costo zero | nuovi contatti per il colpo in difesa

Da calciomercato.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus accelera per il difensore in scadenza a giugno. I bianconeri stanno parlando con il suo agente per portarlo a Torino già a gennaio, senza spendere nulla. Nei radar c’è anche l’Inter, ma la Juve vuole chiudere prima che finisca il mercato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire l’affare.

I bianconeri accelerano per il difensore in scadenza a giugno e nei radar anche dell’Inter Entro la fine di questo mercato di gennaio la Juve proverà ad accontentare Spalletti. Come? Acquistando un attaccante, una prima punta che possa garantire maggiore profondità alla squadra. È la priorità dell’allenatore di Certaldo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo i tentativi falliti per Mateta e il tramonto dell’operazione En-Nesyri, il club bianconero ha riaperto il file Kolo Muani, che Comolli e soci hanno riprovato a portare a Torino per tutta la scorsa sessione estiva, rompendo alla fine col PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

una juve a costo zero nuovi contatti per il colpo in difesa

© Calciomercato.it - Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesa

Approfondimenti su Difesa Scadenza

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Fabbian, nuovi contatti per Coppola in difesa

La Fiorentina si prepara a una nuova settimana tra impegni di mercato e commemorazioni per Rocco Commisso, a seguito della recente vittoria a Bologna.

Calciomercato Juve: si registrano nuovi contatti per lui! Comolli pensa di anticipare il colpo a gennaio

Sul fronte del calciomercato della Juventus, si registrano nuovi contatti per un possibile rinforzo a centrocampo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Video ? ¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Ultime notizie su Difesa Scadenza

Argomenti discussi: Biglietti Juventus - Bologna | Serie A 2025-2026; Biglietti Inter-Juventus: aperta la vendita libera; Quanto è costato ogni punto della Juve: la speciale classifica regala sorprese; Giovane al Napoli, è ufficiale! C'è il transfer: può giocare contro la Juve.

Dalla Juve all’Inter, un grande affare a costo zero: i dettagliL’appeal del Barça è superiore a quelli di Juve e Inter, con entrambe che potrebbero però giocarsela sotto l’aspetto puramente sportivo: in bianconero come in nerazzurro sarebbe un titolarissimo o ... calciomercato.it

una juve a costoIl grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campionePaul Pogba arriva per la prima volta alla Juventus giovanissimo a costo zero, poi la cessione da record al Manchester United e un ritorno pieno di aspettative deluse, fino alla squalifica che porterà ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.