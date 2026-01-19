Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Fabbian nuovi contatti per Coppola in difesa

La Fiorentina si prepara a una nuova settimana tra impegni di mercato e commemorazioni per Rocco Commisso, a seguito della recente vittoria a Bologna. Tra le novità, si intensificano le trattative per il settore difensivo, con l’avanzamento delle trattative per Fabbian e nuovi contatti per Coppola. Un momento di transizione che vede la squadra concentrata sia sul presente sia sul rafforzamento futuro.

renze, 19 gennaio 2026 - Dopo la bella vittoria di Bologna, la nuova settimana della Fiorentina si aprirà sul doppio binario del mercato e della commemorazione per la scomparsa di Rocco Commisso. Goretti e Paratici hanno comunque l'obiettivo di completare il lavoro, in attesa che Harrison si aggreghi al gruppo dopo aver risolto le questioni burocratiche in Inghilterra. Il mercato in uscita continua a essere una priorità. Edin Dzeko ha attirato l’interesse di Schalke 04 e Paris FC, mentre Richardson resta in attesa di una mossa concreta da parte del Nizza. La Sampdoria sta provando a convincere Kouame, che però valuta anche alcune proposte provenienti dalla Spagna, almeno tre al momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fiorentina continua a definire il proprio mercato, con l’arrivo di Jack Harrison e altre operazioni in corso. In particolare, resta aperto il confronto tra Thorstvedt e Fabbian per il ruolo di centrocampista, mentre si valutano anche possibili inserimenti in difesa. La società toscana mira a rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, mantenendo un profilo equilibrato e attento alle opportunità di mercato.

La Fiorentina si appresta a completare il suo terzo acquisto nel mercato invernale con l’arrivo di Jack Harrison dal Leeds. Il club fiorentino punta a rafforzare il reparto offensivo, interrompendo la concorrenza di Baldanzi, e ora si concentra sull’asse di difesa. L’operazione, attesa nelle prossime ore, rappresenta un passo importante per la rosa di quest’anno.

