Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria l’assessore Zabatta | Uomo-animali-natura verso un approccio integrato

In occasione della Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta sottolinea l’importanza di un approccio integrato che collega la salute umana, il benessere animale e la tutela ambientale. Questa prospettiva mira a rafforzare la sicurezza delle comunità e dei territori, riducendo i rischi naturali e promuovendo un equilibrio tra uomo, animali e natura. Un percorso condiviso per un futuro più sostenibile e responsabile.

Un approccio integrato alla prevenzione che metta in relazione la salute dell’uomo, il benessere animale e la tutela dell’ambiente, rafforzando al tempo stesso la sicurezza delle comunità e dei territori esposti ai rischi naturali. È la linea strategica annunciata dall’assessora della Regione Campania Fiorella Zabatta nel corso del convegno “La forza della diversità per una salute unica, la professione veterinaria tra competenze e prevenzione”. La strategia punta a coordinare ambiti diversi ma strettamente connessi – dalla protezione civile alla biodiversità, dalle politiche di riforestazione alla prevenzione sanitaria – con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle sfide ambientali e sanitarie contemporanee.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su giornata nazionale «Giornata nazionale»: oggi la prevenzione veterinaria è in festa Oggi si celebra la prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita per riconoscere il ruolo fondamentale dei Dipartimenti e dei Servizi Veterinari delle aziende sanitarie italiane. Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, appuntamento al Bo Il 25 gennaio 2026 si terrà a Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su giornata nazionale Argomenti discussi: Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria 25 gennaio 2026; Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria; Salute - Nasce la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: giovedì la presentazione al Senato; Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Prima Giornata della prevenzione veterinaria, un momento di confronto ad ArezzoOgni giorno, lungo la filiera – allevamenti, macelli, caseifici, mangimifici, distribuzione – i veterinari pubblici garantiscono l’igiene, la tracciabilità e la conformità alle norme ... rainews.it Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta: Uomo-animali-natura, verso un approccio integratoUn approccio integrato alla prevenzione che metta in relazione la salute dell’uomo, il benessere animale e la tutela dell’ambiente, rafforzando al tempo stesso la sicurezza delle comunità e dei territ ... ildenaro.it Oggi, 26 gennaio, celebriamo la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, per onorare una storia di coraggio, dedizione e senso del dovere. Gli Alpini sono una parte viva della nostra identità. Custodi di tradizioni e protagonisti instancabili - facebook.com facebook Oggi nella "Giornata nazionale della Memoria e del Sacrificio degli alpini" ricordiamo lo spirito di sacrificio per la Patria ed il servizio per la comunità nazionale. Con la legge 44/2022 il Parlamento italiano ha sancito l'istituzione della "Giornata nazionale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.