Una cuccia per ogni cagnolino senza casa | nuovo appello dell' Oipa del Vallo di Diano
L'Oipa del Vallo di Diano lancia un nuovo appello per raccogliere 100 cucce da donare ai cani senza casa. L’iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita degli animali in canile, offrendo loro un riparo più confortevole. La collaborazione di tutti è fondamentale per aiutare questi animali a vivere in un ambiente più dignitoso e accogliente.
"Ci occorrono altre 100 cucce da donare.solo insieme possiamo aiutarne il più possibile". E' il nuovo appello dell'Oipa del Vallo di Diano che prosegue la sua raccolta di cucce per i cagnolini senza casa, nella speranza di render loro meno triste il canile. In tanti hanno già aderito.🔗 Leggi su Salernotoday.it
