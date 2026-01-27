Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nel Pacifico, concentrandosi sul Giappone come elemento chiave della loro strategia aerea. Questa scelta mira a consolidare la sicurezza nella regione e a garantire una maggiore deterrenza in un contesto geopolitico in evoluzione.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nel Pacifico scegliendo il Giappone come perno della loro nuova architettura aerea. La base di Misawa, nel nord dell’arcipelago nipponico e affacciata sull’Oceano Pacifico, è infatti al centro di un ampio programma di ammodernamento destinato a trasformarla in una piattaforma di prima linea per i caccia stealth di ultima generazione. Il Pentagono ha deciso di schierarvi 48 F-35A Lightning II, velivoli di quinta generazione in grado di eludere i radar, che sostituiranno progressivamente i 36 F-16 attualmente in servizio. La scelta rientra nel piano annunciato nel luglio 2024 per rinnovare gli assetti tattici statunitensi basati in Giappone e aumentarne capacità operative e prontezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una base per i jet stealth: ecco la "front line" Usa nel Pacifico

La Dottrina Donroe degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, nel 2025, si distingue per un approccio che privilegia una gestione pragmatica degli spazi, riducendo la formalità delle alleanze tradizionali.

