Ecco la Dottrina Donroe degli Usa nell’Indo-Pacifico

La Dottrina Donroe degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, nel 2025, si distingue per un approccio che privilegia una gestione pragmatica degli spazi, riducendo la formalità delle alleanze tradizionali. Questa evoluzione riflette un cambio di paradigma nella politica estera americana, orientato a un intervento più flessibile e funzionale nella regione, con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza senza ricorrere esclusivamente a impegni militari o alleanze rigide.

Nel 2025, la postura americana nell’Indo-Pacifico ha iniziato ad assomigliare sempre meno a una strategia di alleanze e sempre più a una gestione funzionale degli spazi. Il Washington Pos t ha definito questo approccio “Donroe Doctrine”, una rilettura trumpiana della Dottrina Monroe: non più promozione di valori o ordine liberale, ma difesa selettiva di interessi vitali e prevenzione di intrusioni esterne ritenute destabilizzanti. Trasposta sull’Indo-Pacifico, la logica resta la stessa, ma cambia il metodo. Qui la Donroe Doctrine non assume toni apertamente coercitivi: prende invece la forma di un controllo indiretto, basato su partner regionali, strumenti economici, infrastrutture critiche e sicurezza marittima. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco la Dottrina Donroe degli Usa nell’Indo-Pacifico Leggi anche: Confronto sistemico. La strategia degli Usa guarda all’Indo-Pacifico Leggi anche: Alta tensione nell’Indo-Pacifico. Cosa sta succedendo tra Cina e Giappone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ecco la Dottrina Donroe degli Usa nell’Indo-Pacifico - Pacifico ha iniziato ad assomigliare sempre meno a una strategia di alleanze e sempre più a una gestione funzionale degli spazi. formiche.net

Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) - È tornata la «Dottrina Donroe», e ha tutti gli ingredienti per piacere all’America trumpiana ... corriere.it

Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) - È tornata la «Dottrina Donroe», e ha tutti gli ingredienti per piacere all’America trumpiana, detta anche MAGA (acronimo di Make America Great Again). msn.com

Il #Venezuela è la cavia per il “corollario Trump” alla dottrina Monroe. Il ritorno alla “diplomazia delle cannoniere” è improbabile. 1. Il petrolio venezuelano è nazionalizzato dal 1975. 2. La Cina è primo partner commerciale per molto Sudamerica. ilfattoquotidia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.