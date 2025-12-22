Una base strategica nel Mar Cinese | la mossa a sorpresa degli Usa

Nelle ultime settimane ufficiali militari filippini e statunitensi hanno visitato la nuova base operativa avanzata di Mahatao, situata nell' isola di Batan, nelle isole filippine di Batanes, nel Mar Cinese Meridionale. Questa notizia conferma le crescenti operazioni di difesa congiunta tra le Filippine e gli Stati Uniti nel canale di Luzon, una zona chiave per la sicurezza regionale, specialmente in vista della crescente tensione con la Cina in merito al dossier Taiwan. Guidata dal comandante del Northern Luzon Command (NOLCOM), la visita ha visto la partecipazione di ufficiali filippini e un attaché dell'Air Force degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

