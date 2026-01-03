È in corso un attacco globale ai diritti e alla democrazia | e nessuno è davvero al sicuro

Attualmente, assistiamo a un crescente attacco ai diritti e alle istituzioni democratiche a livello globale. L'intervento statunitense in Venezuela rappresenta un esempio di questa tendenza, che segnala la fine di un ordine mondiale unipolare e l'emergere di un sistema multipolare dominato da autocrazie e sfere di influenza. In un contesto così complesso, la tutela dei diritti umani e della democrazia diventa una sfida sempre più urgente e condivisa.

L'attacco statunitense al Venezuela è l'ennesima conferma della fine del mondo per come lo conosciamo e della nascita di un nuovo sistema multipolare, basato su autocrazie neo-colonialiste e sfere di influenze. Prima lo capiamo, meglio sarà. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

