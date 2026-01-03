È in corso un attacco globale ai diritti e alla democrazia | e nessuno è davvero al sicuro

Attualmente, assistiamo a un crescente attacco ai diritti e alle istituzioni democratiche a livello globale. L'intervento statunitense in Venezuela rappresenta un esempio di questa tendenza, che segnala la fine di un ordine mondiale unipolare e l'emergere di un sistema multipolare dominato da autocrazie e sfere di influenza. In un contesto così complesso, la tutela dei diritti umani e della democrazia diventa una sfida sempre più urgente e condivisa.

L'attacco statunitense al Venezuela è l'ennesima conferma della fine del mondo per come lo conosciamo e della nascita di un nuovo sistema multipolare, basato su autocrazie neo-colonialiste e sfere di influenze. Prima lo capiamo, meglio sarà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lazio, Tidei: “Dalla Regione un attacco ideologico ai consultori e ai diritti delle donne” Leggi anche: Solidarietà a Sigfrido Ranucci, CNDDU: 'Un attacco alla democrazia' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ESA conferma un breach da 200 GB nel pieno di attacchi globali. Nel corso dell’anno abbiamo accompagnato oltre 1.000 persone in percorsi personalizzati di longevità, con migliaia di prestazioni cliniche dedicate alla diagnosi avanzata, al sonno, al respiro, all’equilibrio metabolico e al benessere globale. Numeri che non r - facebook.com facebook Il grande studioso che lascia #Harvard: "Quando ha sostituito i corsi sulla civiltà occidentale con la storia globale, ha prodotto un danno alla socializzazione dei giovani. Quando non si insegna ai giovani cosa sia la civiltà, diventano incivili». x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.