Occhi | A Sanremo Giovani inizio davvero a esistere Non voglio correre un passo alla volta La mia forza? Restare genuino sempre – Intervista Video

Occhi, all’anagrafe Andrea Occhipinti, è tra i 24 concorrenti in gara a Sanremo Giovani con “Ullallà”: il nuovo singolo – accompagnato dal videoclip – è disponibile da oggi, martedì 11 novembre, per Nigiri Sony Music Italy. “ Ullallà ” è un valzer che rompe le regole del cantautorato pop moderno. Il brano si apre come una presa diretta in un dimenticato bar di provincia, con un’intro recitata da cui si sviluppa il racconto della voglia di innamorarsi tipica dei vent’anni, parallelamente alla fatica di crescere e all’incertezza del futuro, attraverso immagini vivide e piccoli dettagli evocativi della vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Occhi: “A Sanremo Giovani inizio davvero a esistere. Non voglio correre, un passo alla volta. La mia forza? Restare genuino, sempre” – Intervista Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Intervista a Occhi, in gara a Sanremo Giovani 2025 con il brano Ullallà, sognando un posto a febbraio all'Ariston... #Occhi #SanremoGiovani2025 #Ullallà - facebook.com Vai su Facebook

Intervista a Occhi, all’anagrafe Andrea Occhipinti – Sanremo Giovani 2025 - Andrea Occhipinti in arte Occhi, partiamo dall’inizio: dov’eri e cosa stavi facendo quando hai scoperto di essere tra i 24 selezionati di Sanremo Giovani? Da superguidatv.it

Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta ... ansa.it scrive

Sanremo Giovani: chi sono i 24 cantanti scelti da Carlo Conti - La selezione finale è stata decisa a Roma, dopo molte ore di ascolto dal vivo da parte della Commissione Musicale ... Scrive 105.net

Sanremo Giovani, da stasera su Rai 2 la sfida per conquistare l'Ariston: i concorrenti e come funzionerà la gara - Tutto pronto per l'inizio di Sanremo Giovani, il concorso musicale che selezionerà gli artisti emergenti in vista del Festival. Scrive ilmessaggero.it

Sanremo Giovani 2025: da Amsi a Welo e Xhovana, chi sono i 24 concorrenti - Cinque appuntamenti per scoprire i nuovi talenti della musica italiana, 24 artisti pronti a giocarsi il tutto ... Come scrive gazzetta.it

Chi sono i lombardi a Sanremo Giovani e dove li abbiamo già visti - “Ho scritto due canzoni – aveva detto la giovane di Usmate Velate (Monza e Brianza ... Scrive ilgiorno.it