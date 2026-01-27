In un episodio di cronaca nera a La Spezia, un ragazzo è stato vittima di un omicidio compiuto da un coetaneo. Questo evento evidenzia le sfide delle istituzioni nel fronteggiare il disagio giovanile e la violenza di genere tra i giovani. È importante analizzare le cause e le conseguenze di tali incidenti per promuovere interventi efficaci e strategie di prevenzione.

“Aveva detto una volta che voleva sapere cosa si prova a uccidere. Lo aveva detto davanti a me e ad altri durante un laboratorio”, racconta Samuele, uno studente del terzo anno, mentre è seduto sui gradini della scuola con il cappuccio della tuta calzato sulla testa. “Perché la scuola non è intervenuta?”, continua Noemi, capelli lunghi castani, mentre è seduta sugli stessi scalini. “La cosa più grave è che tutto questo sia successo dentro la scuola, non fuori, non per strada”, aggiunge (per proteggere l’identità dei minorenni, i nomi di ragazze e ragazzi sono stati cambiati). Dopo un litigio, cominciato poco prima nel bagno della scuola o forse nei giorni precedenti, un altro studente nel corridoio ha sfilato dalla cintola dei pantaloni un coltello e lo ha colpito all’addome. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un omicidio a scuola

A La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto professionale Domenico Chiodo, con il decesso di un ragazzo avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Un episodio tragico si è verificato ieri presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove uno studente 18enne ha perso la vita a seguito di una lite.

