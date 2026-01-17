Domani ti sistemo io così è iniziato l' omicidio a scuola L' assurda motivazione

Un episodio tragico si è verificato ieri presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove uno studente 18enne ha perso la vita a seguito di una lite. La vicenda sarebbe stata innescata da una foto scambiata tra studenti, con un commento che ha portato a un gesto estremo. Un fatto che evidenzia quanto siano importanti la comunicazione e la gestione dei conflitti all’interno delle scuole.

